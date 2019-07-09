نقابة الفلاحين تشيد بالسياسات الائتمانية للبنك الزراعي

القاهرة- أ ش أ:

أشادت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بحصول البنك الزراعي المصري، على جائزة أفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية، والتي تسلمها، السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك، خلال احتفالية نظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في بيروت، مشيرة إلى أن نجاح البنك في تعديل سياسته التي يعمل بها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال الفترة المقبلة.

وقال النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، في بيان اليوم الثلاثاء، إن البنك الزراعي شريك أساسي للتنمية الزراعية، ومساندة الفلاح المصري، كما أن سياساته المصرفية تواكب تنفيذ السياسة الزراعية التي تعتمدها الدولة، مشيرا إلى أن البنك يمثل الشريك الأساسي للفلاح في إعادة إعمار مصر زراعيا بالتزامن مع بعض الأزمات التي تواجه الفلاحين وتزيد من حجم الأعباء التي يتحملونها على كاهلهم.

وأضاف أن حصول البنك الزراعي على جائزة أفضل بنك عربي زراعي، يمثل التتويج الفعلي للجهود التي يشهدها البنك في ظل قيادته الحالية، فضلا عن السياسة التي يتم تطبيقها حاليا والمتمثلة في إعادة هيكلة البنك وتدعيمه.

وشدد على أن الفلاح مازال ينتظر المزيد من البنك الذي أثبت للعالم أنه الأفضل في الدفع بالتنمية الزراعية بالوطن العربي .. مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الزراعية الإنتاجية التي تزداد فيها القدرة الإنتاجية.

وكشف واصل عن أن البنك نجح، خلال الفترة الحالية، في تطبيق سياسة ائتمانية جديدة تؤكد على قيام البنك بالدور المنوط به في تمويل قروض الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي ودعم التنمية الريفية والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف خلق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن النقابة تتوجه بالشكر للمصرفي الكبير السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك، تقديرا للجهود التي يبذلها من أجل هذا القطاع الكبير الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي المصري.