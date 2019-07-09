  • عاجل:رسميًا.. لجنة المسابقات تُعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    رئيس الوزراء التنزاني: هرم خوفو تحفة معمارية فريدة

    05:12 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    رئيس الوزراء التنزاني: هرم خوفو تحفة معمارية فريدة

    رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا

    الجيزة- أ ش أ:

    أعرب رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا، الذي يزور مصر حاليا، عن انبهاره وإعجابه بأهرامات الجيزة وبالحضارة المصرية القديمة، واصفا الهرم الأكبر بأنه "تحفة معمارية فريدة".

    جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له منطقة آثار الهرم اليوم الثلاثاء، حيث كان برفقته الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس وزراء تنزانيا خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

    من جهته، قال مدير عام آثار الهرم أشرف محيي الدين إن الجولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر، وشملت مدخله والممر الأول، ثم منطقة البانوراما الأثرية؛ لالتقاط الصور التذكارية، وانتهت بزيارة تمثال أبوالهول.

    وأوضح أن رئيس الوزراء التنزاني حرص على معرفة بعض المعلومات الأثرية عن ارتفاع الهرم الأكبر وعدد أحجاره وأوزانها وطريقة بنائه، ووعد بزيارة منطقة الأهرامات مرة أخرى مع أسرته لحبه الشديد لها.

    هذا المحتوى من

    قاسم مجاليوا الحضارة المصرية منطقة آثار الهرم تنزانيا منطقة البانوراما الأثرية المعلومات الأثرية

    الخبر التالى:

    نقابة الفلاحين تشيد بالسياسات الائتمانية للبنك الزراعي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان