رئيس الوزراء التنزاني: هرم خوفو تحفة معمارية فريدة

الجيزة- أ ش أ:

أعرب رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا، الذي يزور مصر حاليا، عن انبهاره وإعجابه بأهرامات الجيزة وبالحضارة المصرية القديمة، واصفا الهرم الأكبر بأنه "تحفة معمارية فريدة".

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له منطقة آثار الهرم اليوم الثلاثاء، حيث كان برفقته الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس وزراء تنزانيا خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

من جهته، قال مدير عام آثار الهرم أشرف محيي الدين إن الجولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر، وشملت مدخله والممر الأول، ثم منطقة البانوراما الأثرية؛ لالتقاط الصور التذكارية، وانتهت بزيارة تمثال أبوالهول.

وأوضح أن رئيس الوزراء التنزاني حرص على معرفة بعض المعلومات الأثرية عن ارتفاع الهرم الأكبر وعدد أحجاره وأوزانها وطريقة بنائه، ووعد بزيارة منطقة الأهرامات مرة أخرى مع أسرته لحبه الشديد لها.