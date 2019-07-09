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    وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع فرنسا في مجال الفضاء

    05:08 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع فرنسا في مجال الفضاء

    وزارة التعليم العالي

    باريس- أ ش أ:

    أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الموجود حاليا في فرنسا، أهمية التعاون بين وكالة الفضاء الفرنسية، التي تستضيف وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء المصرية، الحاضنة لوكالة الفضاء الإفريقية، مطالبا بالاستفادة من الخبرات الفرنسية لتأسيس الوكالة المصرية، وتأهيل الكوادر اللازمة؛ بما يخدم الإستراتيجية المصرية فى مجال الفضاء.

    جاء ذلك اليوم خلال لقاوزيرة التعليم العالي مع جان إيف رئيس وكالة الفضاء الفرنسية، وجان باسكال مدير البرامج والعلاقات الدولية بوكالة الفضاء الفرنسية، بحضور الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر المكتب الثقافى المصرى بباريس.

    وبحث الجانبان آليات التعاون مع الكليات والمدارس العليا الفرنسية المتخصصة في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية؛ لإنشاء برنامج مشترك يمنح درجة علمية مزدوجة، وكذلك توفير منح للدراسات العليا فى هذا المجال، وإقامة مشروعات بحثية مشتركة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والجهة المناظرة بفرنسا، فضلاً عن إمكانية إنشاء كلية للدراسات العليا متخصصة فى علوم الفضاء بمقر الأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة، ومنح الشهادات المزدوجة.

    كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال الاختبارات الإشعاعية والبيئية للتأهيل على الأنظمة الفضائية، واستضافة حمولة تجريبية لبعض الأنظمة الفضائية المصنعة بمعرفة مهندسين فضاء وطلبة جامعيين مصريين، وذلك على الأقمار الفرنسية ليتم اختبارها فى البيئة الفضائية، وتبادل محطات الاستقبال والتحكم فى الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى التعاون بين الجامعة الدولية لعلوم الفضاء بستراسبورج والجامعات المصرية.

    وتم الاتفاق - في ختام اللقاء - على دعوة الخبراء من الوكالة الفرنسية والوكالة الأوروبية لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين للتباحث حول آفاق التعاون على مستوى الخبراء بين الجانبين المصري والفرنسي.

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