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    "صيدلية بـ18 مليون جنيه".. عبدالعال يرد على المخاوف من "الإيجار القديم"

    04:16 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    "صيدلية بـ18 مليون جنيه".. عبدالعال يرد على المخاوف من "الإيجار القديم"

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مخاوف تأثر الصيدليات من تطبيق قانون الإيجار القديم، للغرض غير السكني، حال النص على ضم الأشخاص العادية ضمن مواد القانون، قائلا: "الصيدليات بتكسب وإحنا عارفين مكاسبها".

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء؛ تعقيبا على كلمة النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتمسكه بأن يظل نص المادة وفقا لما جاء من الحكومة بالتطبيق على الأشخاص الاعتبارية وليس العادية، حتى لا تتأثر العملية التجارية، مثل أصحاب الصيدليات وغيرهم.

    وتابع رئيس البرلمان: "لاحظت أن الحديث عن الصيدلة ورد أكثر من مرة والنواب تحدثوا عن ذلك، ولكن إحدى الصيدليات تم عرضها في مزاد بأحد الكمبوندات بالتجمع الخامس ومساحتها لا تتجاوز مساحة أي صيدلية صغيرة وصل سعرها 18 مليون جنيه".

    وأضاف: "كان لنا جلسات خاصة بالأدوية والصيدليات بتكسب وعارفين مكاسبها".

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