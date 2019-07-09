رئيس دار الكتب: القاعة الرئيسية تكلفت ٦ ملايين جنيه

كتب- محمد عاطف:

افتتح الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، القاعة الرئيسية بدار الكتب "قاعة نجيب محفوظ"، مؤكدا أن العمل على تطويرها وتحديثها استغرق حوالي 6 أشهر.

وقال عزمي، في كلمته خلال افتتاح القاعة، اليوم: "تضافرت الكثير من الجهود لانجاز هذا التطوير والتحديث، مشيدا بدعم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في هذا الصدد".

وأضاف عزمي: "تكلفت القاعة ما يوازي 6 ملايين جنيه، ونفذت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة جميع الأعمال".

وتابع عزمي: "القاعة تقدم خدماتها مجانا ويمكن للقراء الاطلاع على الكتب المطبوعة والوسائط المتعددة والإصدارات المرقمنة، وتتسع لعدد 230 مستفيدًا".

لفت عزمي إلى أنه تم تحديث المحتوى المعرفى للمكتبة الملحقة بها لتشمل ثلاثة أقسام رئيسية الأول لمجموعة نوبل والتي تضم كل ما كتب عن المصريين الحاصلين على الجائزة العالمية من بينهم الأديب نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل الى جانب بعض مؤلفات الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية منهم الدكتور بطرس غالي ، توفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس، اما الثانى يحتوى على أحدث الإصدارات فى مختلف مجالات المعرفة ، وتم تخصيص الثالث لمؤلفات تتناول موضوعات الساعة التي تهم القارئ العادي والمتخصص.

ونوه عزمي إلى تدشين الموقع الإلكتروني ليلاحق القفزات التكنولوجية في مجال المعرفة والمعلومات ومن خلاله يستطيع الباحث الوصول لأي من المراجع بكل سهولة.