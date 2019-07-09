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    وزير الشباب: الدولة تدعم دور المرأة.. والإعلام من أهم آليات نجاح "أمم أفريقيا"

    03:50 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    وزير الشباب: الدولة تدعم دور المرأة.. والإعلام من أهم آليات نجاح "أمم أفريقيا"

    كأس أمم افريقيا

    كتب- مصطفى علي:

    قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تهتم جدا بالمرأة ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.

    وأضاف وزير الشباب خلال افتتاح الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بنقابة الصحفيين، أنه وجد بعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين نشاطا ملحوظا وهو شيء محترم فهناك شراكة استراتيجية مع المجال الإعلامي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي.

    وتابع: "الوزارة بدأت تطلق مشروعات للتثقيف والمعرفة، وملتقى اليوم شيء مهم جدا، وارتباط العلم والمعرفة بالواقع يرتبط بالتغير السريع في وسائل الاتصال التي أثرت على الصحافة".

    وأكد صبحي أن الجانب الإعلامي من أهم آليات النجاح لبطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر. ​

    أمم أفريقيا 2019 السيسي وزير الشباب والرياضة الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات نقابة الصحفيين

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