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    ننشر نص قانون المحاكم الاقتصادية

    03:04 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    ننشر نص قانون المحاكم الاقتصادية

    محكمة القاهرة الاقتصادية

    كتب- أحمد علي:

    حصل مصراوي، على نص قانون المحاكم الاقتصادية، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته اليوم من حيث المبدأ.

    ونص تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون أنه، انطلاقًا من فكرة القضاء المتخصص التي أصبحت من أهم العوامل التي تساهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، جاء مشروع القانون المعروض ليعدل في القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية.

    المحاكم الاقتصادية قانون المحاكم الاقتصادية مجلس النواب

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