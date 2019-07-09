ننشر أسماء الفائزين بمنح التفرغ 2020

كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور عبد الرحمن حجازى، مدير عام منح التفرغ، التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، عن أسماء الحاصلين على منح تفرغ للمبدعين المتميزين الذين ترقى أعمالهم الإبداعية للمستوى المطلوب اعتباراً من أول يوليو2019 حتى آخر يونيه 2020م، وذلك بعد موافقة وزيرة الثقافة.

وجاءت أسماء الفائزين بمنح التفرغ على قسمين، كالتالي:

أولا :- الموافقة على تجديد منحة التفرع للعام المالي 2019/2020 للسادة الآتي أسماؤهم بعد في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية كل في مجال تخصصه:

التصوير

1

عصام كمال عبد الله إبراهيم

2

حلمي أمين محمد عبد الواحد

3

هبة ماهر تهامي محمد حسنين

4

إسراء عز الدين حسين حامد

5

شعبان الحسيني حسن السيد

6

ريم جمال عبد الناصرأبو اليزيد

7

وحيد محمود مخيمر عطية

8

رحاب أحمد حمزة العيسوي

9

نهى محمد محمود محمد

10

إبراهيم محمد إبراهيم أحمد المطيلى

11

شيماء محمد السيد طه الألفي

12

هالة إبراهيم احمد الشارونى

13

عربي عربي محمد مصطفى

14

جلال رفعت محمد المسرى

15

عوض محمد مصطفى سيد احمد

16

أمل سعد محمد الجيار

17

وديان محمد السعيد محمد السروى

18

محمد مختار عبد الحق على

19

رانيا محمد المرسى على جاد

20

نها مصطفى إبراهيم احمد

21

محمد جمعة عباس محمد العشري

22

أحمد هاشم محمد حسين

23

حسن إبراهيم حسن النخلاوى

24

محمد السيد عنتر السيد الصعيدي

25

شيرين عبد الحكيم محمود أحمد البارودي

26

ندى محمد محروس فرج

27

هشام عبد العال إمام مصطفى إمام

28

كريستين نبيل شفيق جبران

29

مرفت شاذلى هلالي أحمد

30

جمال عبد السلام السعيد الموجى

31

أنيس محمد عبد العزيز الزغبى

32

مروان محمد جمال حجاج

33

رانيا محمود محمد احمد رجب

34

أمين محمد كمال محمد عبد الحليم

35

عبير محمد محمد متولي

36

مروة سعد أحمد السيد

37

نجوان مجدي عبد الحفيظ محمد

38

صلاح محمد صلاح عبد الشافي

39

ممدوح مصطفى إبراهيم القطورى

40

رباب احمد عيسى أحمد

41

ندى جمال عبد الناصرأبو اليزيد

42

دعاء شعبان محمود احمد

43

عبير محمد إبراهيم عبد العظيم

44

محمد مقبل عبد الحميد أحمد

45

أحمد شوقي احمد عبده محمد

46

أشرف أبو المجد محمود عبد الرحيم

47

حسن سالم حسن خليل إبراهيم

48

منى عطية محمد السوداني

49

عبد الراضي محمد سلام علاء الدين

50

سعد حامد سعد الازهرى

51

مينا شنودة بطرس شنودة

52

كمال حسن قنديل عبد الوهاب

53

هايدى محمد يوسف معروف

54

ندى صلاح احمد وهب

55

محمد مصطفى محمد بكير

56

أميرة فاضل الحسيني محمد شلبي

الرسم

57

نانسي ناجى جرس مسعود

58

فاطمة رمضان سيد سالم

59

آلاء احمد حلمي بناوي محمود

60

ماجدة سيد متولي علي

61

محمد خميس حمدان عواد

62

سماح احمد محمد الشامي

63

أحمد محروس قبيصي سيد

64

رشا صابر مختار عبد الحق جوهر

65

دينا عطية سالم عطية سالم

66

أمنية صبري محمد عرفة

67

أماني على على محمد موسى

68

عمر محمد أبو العلا محمد جبر

69

منصور عبد القادرعبد الوهاب

70

إيمان نبيل محمد محمود

71

حسن ناصح سليم فوزي

72

سارة عبد الرازق عبد الجليل حسين

73

مصطفى ربيع صديق سليمان

74

زينب أحمد محمد محمد شاهين

75

أحمد خميس عطية عبد العاطى

76

نجلاء محمد عزت أحمد محمود

77

عبير عادل على محمد

الجـــــــــرافيك

78

نها إلهامي أحمد حسني إبراهيم

79

ياسمين حسن أحمد مرسي حسن

80

إبراهيم منير زكي نعيم

81

ليزا صموئيل عازر بولس

82

مها عبد الحكيم محمد جمعة

83

مها محمد ناجي محمد السيد

84

سارة علي أحمد عبد الله

85

رانيا عبد المنعم عبد الباسط علام

86

شاهندة كمال علي يوسف

87

نسمة إيهاب محمد بدر

خط عربي

88

صلاح محمود عبد الخالق محمد

89

أحمد محمد سيد مصطفى

90

عبد الفتاح طه عبد الفتاح يونس

91

أحمد فوزي مصطفى صالح

92

محمد عبد الحليم صميدة محفوظ

93

مجدي مجدي محمود زيدان هليل

94

محمد حسن أحمد عطا

رسوم أطفال

95

كريم سيد متولي محمد

96

سلمى شريف حسين كمال حافظ

97

عادل تركي عبد العزيز عبد الشافي

النحــــــــــــــت

98

فيليب عادلي جرجس كامل

99

خالد سعد بكر محمد ربيع

100

مصطفى محمد مصطفى محمد خضر

101

أحمد عبد الرازق فرج سالم

102

محسن عبد المسيح ميخائيل

103

حربي عبد الحميد حسان عبد الوهاب

104

محمود عرفة رزق الله علي

105

خالد محمد حامد حسانين

106

شيرين ليون لويس باشا

107

أبو بكر محمد عبده سليمان

108

غفران محمد كمال مصطفى

109

سهير فاروق أحمد حمدي

110

عدوي حسن عبد الرحيم

111

محمود حسن محمود علي

112

هدير ماجد محمد محمود إدريس

113

مينا نبيل يواقيم واصف

114

إيمان أحمد محمد بركات