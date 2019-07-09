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    جامعة الأزهر تواصل فعاليات مؤتمر "تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية"

    02:57 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    جامعة الأزهر تواصل فعاليات مؤتمر "تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية"

    مؤتمر تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأف

    كتب – محمود مصطفى:

    انطلقت الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية"، الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية لأول مرة في مصر بعد افتتاح مقر للاتحاد بجامعة الأزهر كمقر لجامعات شمال أفريقيا.

    وتتناول محاور جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الذي يعقد بمشاركة أكثر من 300 شخصية من قيادات التعليم العالي بأفريقيا، استراتيجية التعليم بقارة أفريقيا وإسهام التعليم العالي في مجالات إدارة البيانات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتحسين إدارة التعليم عبر القدرة المعززة أجمع البيانات والإدارة من أجل الحكم الفعال، ودور الخدمات الإلكترونية في دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

    وتناقش جلسات المؤتمر الذي يعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر التطوير في التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات القارية وتعزيز التنافس العالمي، وتعزيز ثقافة السلام ومجابهة الصراعات بكافة مستويات التعليم، ودعم قدرات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها لتحسين المدخلات والجودة وإدارة التعليم وأنظمة التدريب، ودور بنك المعرفة المصري في دعم ورفع كفاءة البحث العلمي.

    ويشارك في المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

    تعزيز استراتيجية التعليم العالي القارة الأفريقية جامعة الأزهر اتحاد الجامعات الأفريقية

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