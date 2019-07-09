عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة للبرلمان.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

ويستهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية على الوحدات المخصصة لما هو غير سكني مع إعطاء مدة الخمس سنوات لإنهاء عقودها وزيادة الأجرة القانونية المستحقة بصدور القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

كما تشهد مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، بإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملًا.​