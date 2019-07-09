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    نقيب الصحفيين بـ"الإعلاميات الرياضيات": كل الدعم للملتقى

    01:16 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    نقيب الصحفيين بـ"الإعلاميات الرياضيات": كل الدعم للملتقى

    الكاتب الصحفي ضياء رشوان

    كتب- مصطفى علي:

    رحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين بضيوف مصر من الإعلاميات الرياضيات، موجها الشكر لهن على تشريف نقابة الصحفيين المصرية.

    كما وجه الشكر لوزير الرياضة على رعايته لهذا الحدث المهم ورئيس الاتحاد العربي.

    وقال رشوان خلال افتتاح الملتقى العاشر للاعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة، اليوم: "مر ١٥ عاما وأنتم تواصلون الطريق.. لمست في البرنامج اتجاها قويا للغاية للحاق بالعصر والتعلم والتعليم لما هو أكثر حداثة".

    وأضاف رشوان: أتمنى ألا يكون هذا الحدث سنويا ويتفرع منه ورش عمل وصحافة عربية تمثل إضافة قوية ونشجع على تكرار هذا الحدث والنقابة ستقدم كل الدعم له.​

    ضياء رشوان الاتحاد العربي نقابة الصحفيين

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