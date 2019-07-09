"النزيل الخفي".. السياحة تعلن إجراءات جديدة للتفتيش على الفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

ناقشت وزيرة السياحة، مع "آلان فيوتري" خبير منظمة السياحة العالمية، خطوات تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، والتي لم تُحدث منذ عام ٢٠٠٦ لتتواكب مع المعايير الدولية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع بحضور كل من أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والدكتورة سها سهجت مستشارة الوزيرة لشئون التدريب، وعبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، وبعض مفتشي قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة الذين كانوا ضمن فريق العمل المكلف من الوزارة بهذا الملف.

وبحث الاجتماع، المعايير الجديدة الخاصة بتصنيف الفنادق، حيث قدم الخبير الدولي عرضا تقديميا لما تم إنجازه منذ بدء العمل على هذه المنظومة وحتى الآن، استعرض خلاله مصفوفة المعايير الجديدة التي وضعت فى هذه المنظومة ودرجات نجوميتها المختلفة ( ٣ -٤ - ٥ نجوم) وكذلك وفقا لأنواع الفنادق المختلفة ( فندق ثابت - فندق عائم - فندق بيئى).

وأشار الخبير الدولي، إلى أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بشكل تكنولوجي حديث باستخدام الألواح الالكترونية Tablets ونظام تشغيل Soft ware خاص بها، لافتا إلى أنه تم عقد عدة برامج لتدريب وتأهيل مفتشي الوزارة على استخدام هذه الألواح الالكترونية Tablets.

وأضاف أنه تم تأهيل عدد 23 مفتشا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة، وتم تأهيل 6 مدربي مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.

ومن جانبها، أكدت وزيرة السياحة، أن مشروع تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية يعتبر حجر الأساس في تحسين جودة المنتج السياحي المصري ووضع مصر في مكانة تنافسية على خريطة السياحة العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تضمين الضوابط الخاصة بأنماط الإقامة السياحية الجديدة ضمن هذه المعايير مثل سياحة المخيمات الثابتة والمتحركة Camps، والفنادق البيئية بما يضمن تطبيقها للبعد البيئي ويساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وهو ما يأتي في إطار تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بقطاعي السياحة والبيئة.

وأكدت الوزيرة، أهمية مراعاة الضوابط المنظمة لسكن العاملين بهذه الفنادق بحيث تكون ملائمة لطبيعة العمل وتوفر كافة سبل الراحة والأمان بها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ملحق خاص عن ضوابط سكن العاملين فى المعايير الجديدة.

وأشارت إلى أنه سيتم منح الفنادق فترة لتوفيق أوضاعها وفق معايير التصنيف الجديدة مما يجعلها في وضع تنافسي مع الفنادق العالمية ويعود بالفائدة على قطاع السياحة بشكل عام.

كما أشار خبير منظمة السياحة العالمية إلى أنه تم إدراج لأول مرة بند لقياس مدى جودة الخدمة المقدمة بالفنادق مما يكون مؤشرا على مدى كفاءة العاملين والتزام الفنادق بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين، مشيرا إلى تفعيل نظام "النزيل الخفي الذى يزور الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته.

وفي ختام اللقاء أكدت الوزيرة، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعايير الجديدة لتصنيف الفنادق بنهاية شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة كانت قد قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بوضع الشروط المرجعية لاختيار هذا الخبير وتحديد مهامه(TOR)، وتم التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لترشيح خبير دولي في هذا المجال.