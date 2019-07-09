أول تعليق لرئيس حديقة حيوان الجيزة على إصابة "دب" بالجرب

كتب- محمد سامي:

نشرت سائحة أمريكية صورة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لدب، بحديقة حيوان الجيزة زعمت فيه أنه مصاب بالجرب.

ودونت السائحة الأمريكية قائلة: "شاهدت هذا الدب في حديقة حيوان القاهرة إنه مصاب بالجرب وأريد أن أساعد هذا المسكين".

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الجيزة، إن كل حيوان لديه طبيب مختص به يتابعه بشكل يومي.

وأضاف رجائي، لمصراوي، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي حيوانات في الحديقة مصابة بأي أمراض نافيًا ما كتبته السائحة الأمريكية.

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