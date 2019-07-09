أول صور لماكينة الحفر العملاقة بمحطة مترو جمال عبدالناصر

كتب- محمود مصطفى:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة جمال عبدالناصر، ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وينشر مصراوي الصور الأولى لماكينة الحفر العملاقة التي بدأت العمل بمحطة جمال عبد الناصر.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، إن الشيء الإيجابي هو وجود شركات مصرية أصبحت تمتلك الخبرات، وتشارك يدًا بيدٍ مع الشركات الأجنبية، الأمر الذي يعطي وزارة النقل القدرة على تنفيذ الخطوط القادمة والمشروعات الكبرى بأيدٍ مصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خط مترو الأنفاق الذي يخدم الجيزة بلغت تكلفته 30 مليار جنيه، بخلاف باقي الخط لتصل التكلفة إلى 90 مليار جنيه للخط بأكمله، ويجرى تنفيذه في مراحل قادمة.