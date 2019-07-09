للنهوض بالخدمات.. تمكين اللجان النقابية بالقوى العاملة من أداء دورها

كتب- يوسف عفيفي:

وجه وزير القوى العاملة، مديري مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية، بتمكين اللجنة النقابية بكل مديرية من أداء دورها الذي رسمه قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، دون ممانعة أو عرقلة.

وبحسب بيان اليوم، أكدت التعليمات التي أصدرتها الوزارة تعميمها بها على مديرياتها بالمحافظات، أهمية اعتماد مبدأ المكاشفة والشفافية في التعامل مع ممثلي تلك اللجان، والاستماع إلى وجهة نظرهم قبل اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالعاملين في كل مديرية، ووضع الحلول الجذرية لشكاوي العاملين التي تتدخل اللجنة النقابية لحلها.

وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ هذه التعليمات بشكل كامل، مشيرة إلى أنها ستقوم بمراجعة مدى التزام المديريات بها بكل دقة.

وتأتي هذه التعليمات في إطار دعم وزير القوى العاملة لجهود اللجان النقابية للعاملين بالمديريات وتمكينها من أداء دورها في سبيل تحقيق الاستقرار لجميع العاملين والنهوض بكافة الخدمات التي تقدمها تلك اللجان للعاملين بالمديريات.

يذكر أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، أعطي للجان النقابية العمل علي تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية علي مستوي المنشأة، والاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقية العمل الجماعية، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها، فضلا عن وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها، وتنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة.