البيئة: التفتيش على ١٤ منشأة صناعية بمنطقة عزبة العرب واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين

كتب- محمد نصار:

واصلت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة، حملاتها الاستباقية والتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكائنة بنطاق محافظة القاهرة وذلك بمنطقة عزبة العرب بالاشتراك مع وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لشرطة البيئة وقسم شرطة ثان مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر.

وحسب بيان، الثلاثاء، تأتى هذه الحملات بناء على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإعداد مجموعة من الحملات الاستباقية ضمن الاستعدادات المبكرة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والتأكد من مدى توافق تلم المنشآت مع المعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

كما تم التفتيش على عدد ١٤ منشأة صناعية خلال الحملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت المخالفة، والتوجيه باتخاذ إجراءات الإصحاح البيئى من خلال الإدارة العامة للإلتزام البيئى بالوزارة.