بالشروط والتفاصيل.. "الإسكان" تعلن بدء تلقي طلبات "شارع مصر" بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بدء تلقي طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر – 6 أكتوبر"، غداً الأربعاء وحتى الخميس 1 أغسطس المقبل، موضحًا أن على الراغبين في التقديم التوجه للشباك الخاص بالتنمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم، أن التقديم يكون مدعمًا بفكرة المشروع، والتصميم المُقترح، وأن يكون محل إقامة المتقدم بمدينة 6 أكتوبر، والسن بين 21، و40 سنة.

وأضاف الشربيني، أنه يجرى الاختيار بين المتقدمين طبقًا للدراسة الفنية المُقدمة، وسيتم إجراء قرعة علنية، مؤكدًا أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لتشجيع الشباب، وتوفير فرص العمل لهم، وسيكون بنظام مقابل الإشغال بأماكن مختلفة بالمدينة، بأنشطة مختلفة (عربات طعام متنقلة – أكسسوارات – مشغولات يدوية – أعمال فنية – وغيرها).