​الإفتاء تعقد مؤتمر "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".. أكتوبر المقبل

كتب- محمود مصطفى:

بدأت دار الإفتاء المصرية الإعداد لمؤتمرها السنوي العالمي في نسخته الخامسة، الذي يعقد تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن رسالة المؤتمر هذا العام تأتي في إطار استثمار الخلاف الفقهي في كل عصوره ودعم التماسك الاجتماعي المعاصر والمشاركة في عمليات العمران والإسهام في الحضارة الإنسانية المعاصرة، ويشارك في فعالياته أكثر من 85 دولة من مختلف دول العالم يمثلون نخبة المفتين والعلماء من قارات العالم أجمع.

وقال الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن عنوان مؤتمر هذا العام ينطلق من إرادة حقيقية لا تقف عند معالجة المشكلات الفكرية والأخلاقية في تناول الخلاف الفقهي، وإنما تمتد إلى نية صادقة لاستثمار هذا الخلاف وإدارته بأسلوب رشيد.

وأشار إلى أن موضوع المؤتمر يهدف إلى إبراز الريادة المصرية وتجربتها في العيش المشترك والتسامح الفقهي، إضافة الى تجديد النظر إلى الخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وتحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه.

وأضاف نجم أن من بين الأهداف أيضًا تنشيطَ التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مذاهبهم، والخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، هذا الى جانب إعلان وثيقة: "التسامح الفقهي والإفتائي"، وإعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدني لاستثمار الخلاف الفقهي في مجال حقوق الإنسان وكل المجالات الاجتماعية والإنسانية، وكذلك تطوير طائفة من الأفكار التي تتبنى إنشاء برامج إعلامية ونشاطات اجتماعية يتشارك فيها علماء المذاهب المختلفة تكون مرشدة لأتباع هذه المذاهب وداعمة للتسامح.

وأوضح الأمين العام للأمانة أن المؤتمر يرتكز على أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور "الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، أما المحور الثاني فسيكون بعنوان "تاريخ إدارة الخلاف الفقهي: عرض ونقد"، بينما يناقش المحور الثالث موضوع "مراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهي… الإطار المنهجي"، أما المحور الرابع والأخير وعنوانه "إدارة الخلاف الفقهي… الواقع والمأمول".

وقال نجم، إن هناك أكثر من مبادرة تاريخية مهمة سيتم طرحها في ختام أعمال المؤتمر، يأتي في مقدمتها: إطلاق وثيقة "التسامح الفقهي والإفتائي"، وإعلان اليوم العالمي للإفتاء، إلى جانب طرح عدد من الإصدارات، من بينها: "إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية"، "المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي"، "الأسس والأساليب العلمية للإفتاء"، "إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الإفتائية"، "معجم فقه النوازل"، "جمهرة أعلام المفتين" الجزء الثاني، "المؤشر العالمي للفتوى" الإصدار الثاني، وموسوعة صناعة الفتوى بين النظرية والتطبيق باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن المؤتر يتضمن عددًا من ورش العمل يشارك فيها مفتون ومتخصصون، منها ورشة عمل حول "مهارات التواصل الفعال للقيادات الدينية"، وورشة ثانية لعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى، وورشة ثالثة حول "الفتوى وتكنولوجيا المعلومات"، بالإضافة إلى جلسة حوارية على هامش المؤتمر حول "نحو استراتيجية رشيدة لإدارة الحوار الفقهي".

ويعلن خلال المؤتمر عن جائزة التميُّز الإفتائي وإعلان جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء والمؤسسات المعنية.​