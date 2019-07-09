وزيرة السياحة تبحث تطوير مركز القيادة الآمنة التابعة لاتحاد الغرف

كتب- يوسف عفيفي:

ناقشت وزيرة السياحة مع Franz Wurz رئيس شركة Test and Training International و Claudia Gruber مسئولة المشروعات بالشركة، تطوير وتحديث مركز القيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية.

جاء هذا اللقاء لبحث الاستفادة القصوى من المركز وتطويره وزيادة كفاءته، وتحديث البرامج الموجودة به منذ إنشاءه؛ وذلك ليكون قادرا على خدمة قطاع السياحة المصري بصورة أكبر وأشمل.

حضر اللقاء أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة لشئون التدريب، والمهندس ياسر فاروق أمين عام صندوق السياحة، وأشرف عبد العال عضو مجلس إدارة الاتحاد للمصري للغرف السياحية ورئيس لجنة النقل بالاتحاد.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مركز القيادة الآمنة بالنسبة لقطاع السياحة المصري وأهمية الاستثمارات الموجودة به حيث يعد من أهم المراكز على مستوى العالم في التدريب على سبل القيادة الآمنة.

​وأكدت أن الوزارة، على ستعداد كامل لتوفير الدعم اللازم لتطوير معدلات الأداء بالمركز بما يخدم قطاع السياحة المصري من خلال رفع كفاءة سائقي المركبات السياحية سلوكيا ومهنيا في مجال القيادة الآمنة، وتأهيل سائقين جدد على كفاءة عالية لتقليل السلوكيات الخاطئة في القيادة والحد من حوادث الطرق.

وأكدت الوزيرة، أن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة يرتكز على تطوير ما يتعلق بالـ Soft ware والذي يتمثل في الاستثمار فى العنصر البشري، والـ (hard ware) والذي يتمثل في تطوير ورفع كفاءة المنشآت السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تنمية قدرات قائدى المركبات السياحية وإكساباهم المهارات اللازمة للقيادة السليمة الآمنة بما يضمن توافر أعلى مستويات الأمن والأمان ورفع القدرة التنافسية لقطاع النقل السياحي المصرى، وخاصة في ظل الزيادة التي يشهدها القطاع في أعداد السائحين الوافدين لمصر.

من جانبه قدم أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية شرحًا مبسطًا لأهداف مركز القيادة الآمنة ومراحل تشغيله، لافتا إلى أهمية وضع خطط تطوير مستقبلية للمركز.

وأشار الوصيف إلى أهمية زيادة أعداد المدربين المعتمدين بالمركز علي أسس القيادة الأمنة، وكذلك تأهيل مدربين جدد لضمان كفاءة واستمرارية التشغيل، لافتا إلى أن المركز لديه 11 مدربا معتمد من جانب الشركة.

وخلال اللقاء أشار مسئولو الشركة إلى أنهم سيقوموا بزيارة برفقة أحمد الوصيف للمركز؛ وذلك لعمل مسح أولى للمركز وللوقوف علي احتياجاته، وأنهم سيعدون تقريرا مفصلا عن هذه الزيارة يتضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث المركز.

Test and Training International هي شركة دولية متخصصة في الإشراف على تطوير العديد من مراكز القيادة الآمنة حول العالم، وكانت هي الشركة الاستشارية للمركز المصري للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية.