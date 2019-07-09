رئيس الوزراء بمحطة "ناصر" للمترو": الشركات المصرية تمتلك الخبرة الكافية

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة جمال عبدالناصر ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

قال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، إن الشيء الإيجابي هو وجود شركات مصرية أصبحت تمتلك الخبرات، وتشارك يدًا بيد مع الشركات الأجنبية، الأمر الذي يعطي وزارة النقل القدرة على تنفيذ الخطوط القادمة والمشروعات الكبرى بأيدٍ مصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خط مترو الأنفاق الذي يخدم الجيزة بلغت تكلفتة 30 مليار جنيه، بخلاف باقي الخط لتصل التكلفة إلى 90 مليار جنيه للخط بأكمله، ويجرى تنفيذه في مراحل قادمة.