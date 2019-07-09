بالصور- الرئيس السيسي يغادر النيجر عقب انتهاء فعاليات القمة الأفريقية

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك"، صور الوداع الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، من قبل رئيس النيجر، عقب انتهاء فعاليات القمة الأفريقية الاستثنائية.

وترأس السيسي، أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، والقمة الأفريقية التنسيقية المصغرة مع "التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا".