تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء.. (بيان بالدرجات)

(أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانًا على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

دمنهور 24 35

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 24 33

سيوة 25 41

بورسعيد 26 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 39

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 25 35

كاترين 20 33

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبو سمبل 26 42

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 37

حلايب 28 35

رأس حدربة 29 36​