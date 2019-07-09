في 5 خطوات.. ماذا تفعل عند تعرض عداد الكهرباء لـ"حريق"؟

كتب– محمد صلاح:

يتعرض بعض المواطنين لمشكلات مفاجئة في منازلهم، منها حريق أو دمار عداد الكهرباء الخاص بالمواطن أو المشترك للحريق أو الدمار، ما يدفع صاحب الشقة أو العقار لاتخاذ عدة خطوات أولها الإبلاغ عن الواقعة.

"مصراوي" يقدم في التقرير التالي، عددًا من الحلول والإجراءات على المواطن اتباعها، حال تعرض عداد الكهرباء الخاص به لحريق أو عطل..

1- في حال وجود أي عطل في العداد، على المشترك الاتصال بمركز الأعطال على رقم كول سنتر121.

2- في حالة تعذر الوصول لخدمة الكول سنتر، يتوجه العميل إلى إدارة الكهرباء التابع لها.

3- يبلغ المشترك أيضًا وردية إعادة التيار التابع لها ورقمها مسجل في ظهر أي إيصال كهرباء.

4- تجري إدارة الكهرباء معاينة لكشف ملابسات الحريق.

5- إذا كان الحريق ناتج عن زيادة الأحمال، تقوم شركة الكهرباء بتركيب عداد مسبوق الدفع، دون تحمل المواطن أي تكاليف.