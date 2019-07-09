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وزير الزراعة يبحث مع مدير أكساد سبل التعاون المشترك

02:00 ص الثلاثاء 09 يوليو 2019
وزير الزراعة يبحث مع مدير أكساد سبل التعاون المشترك

الدكتورة منى محرز

كتب- أحمد مسعد:

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور رفيق صالح مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "الأكساد"، أمس الاثنين، لبحث المشروعات التي نفذها المركز في مصر بالتعاون مع الوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور سيد خليفة مدير منظمة أكساد في مصر، والدكتور ناصر العبيدي المدير المالي لأكساد، والدكتور أيهم حمصي مدير التخطيط بأكساد.

وناقش الجانبان، مشروعات مكافحة سوسة النخيل، وتدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج تقاوي الذرة الرفيعة المتحملة للجفاف والتقلبات المناخية.

وطرح وزير الزراعة، خطة دعم المنطمة لمشروعات مركز بحوث الصحراء؛ في حفر خزانات وآبار لتجميع وتخزين مياه الأمطار بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى تثبيت الكثبان الرملية باستخدام مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة، والتعاون في مجال تربية الإبل.

وقال صالح إن منظمة "أكساد" تدعم مصر بسلالات من الماعز الدمشقي الذي يتميز بإنتاجه الوفير للألبان وزيادة التكاثر.​

منى محرز وزارة الزراعة الثروة الحيوانية سيد خليفة ناصر العبيدي

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