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    الزراعة: تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

    10:37 م الإثنين 08 يوليو 2019
    الزراعة: تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

    تحصين ماشية - ارشيفية

    كتب- أحمد مسعد:

    تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

    وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و550 ألف و943 رأس ماشية بينهم 933 ألف و701 أبقار، 533 ألفًا و104 جاموس، 77 ألف و13 أغنام، و7125 ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.

    تحصين ماشية وزير الزراعة مرض الحمى القلاعية الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة

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