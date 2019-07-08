الكهرباء: 16 ألفًا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

القاهرة- (أ ش أ):

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الإثنين، 16 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليوم - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 31 ألفا ميجاوات مقابل 29 ألفا و900 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألف ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة و 25 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.