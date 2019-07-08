سولاف درويش عن اتفاقية التجارة الحرة: بداية حقيقية للتعاون الجاد بأفريقيا

كتب- محمد نصار:

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، القمة الإفريقية الاستثنائية الـ 23 التى تستضيفها النيجر، بالبداية الحقيقية والجادة لتعاون اقتصادى بين جميع دول القارة الإفريقية.

وأشادت "درويش"- في بيان لها اليوم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى ألقاها خلال افتتاح أعمال القمة- والتى أكد خلالها على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مشددا على أن التكامل الصناعى بين دول القارة يحتاج إلى المزيد من التعاون فى كل الأصعدة، مطالب بضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة.

وأكدت وكيل اللجنة، أهمية إطلاق منطقة اتفاقية للتجارة الحرة الإفريقية القارية، بعدما صدقت 27 دولة إفريقية عليها، مشيرة إلى أن إنشاء هذه المنطقة يعد من أهم أولويات الرئاسة المصرية، وخاصة أنها تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، لافتة إلى أن هذه المنطقة تمثل أيضا علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وتعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

وأوضحت أن هذه المنطقة سوف تعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية بحوالى 60% بحلول عام 2022، كما أنها تعمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الإفريقية والتي بدورها تعمل على تدفق الاستثمارات وانتعاش الاقتصاد وزيادة الإنتاج.

وتابعت: "القارة السمراء تمتلك مؤهلات وثروات طبيعية كبيرة ومتعددة، وفى مختلف المجالات وثروة بشرية واعدة تمكنها أن تكون واحدة من أهم الاقتصاديات العالمية الكبيرة التى تنطلق بدول القارة الإفريقية إلى تحقيق التنمية الشاملة، وفي مختلف المجالات".