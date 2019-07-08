شريف مدكور: شيوخ الفضائيات تسببوا في انتشار الإلحاد -فيديو

كتب- محمد سامي:

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه أصيب بحالة ذهول وصدمة شديدة من تعليقات البعض على ما نشره عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لصورة سيدة مسلمة تحضر جنازة جارتها المسيحية، مستغربًا من كيفية فهم أصحاب تلك التعليقات لصحيح الدين الإسلامي.

وأضاف "مدكور"، في فيديو بثه على صفحته "فيسبوك" اليوم: "منهم لله الشيوخ اللي طلعوا في الفضائيات خلال الفترة الأخيرة، ولعبوا في عقول الناس وعلموا الناس الدين غلط لأن بكل بساطة الشيوخ دول اتربوا في دول ذات ثقافة مختلفه ومفيهاش غير دين واحد".

وتابع: "فيه ناس مغيبة ومنهم شيوخ وفاهمين الدين الإسلامي غلط، والعالم بيقول علينا كلام مش كويس بسببهم وتسببوا في ارتفاع نسبة الإلحاد بسبب طريقة تفكيرهم وعليهم مراجعة نفسهم للحفاظ على صحيح الدين".

وأوضح "مدكور"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترحم على جاره اليهودي الذي كان يلقي القمامة أمام منزله، وأن الإسلام أباح لنا الزواج من أهل الكتاب فمن الطبيعي أن نترحم عليهم ونحضر جنازته ونقدم له التهاني بالأعياد، مضيفًا: "أي شخص يتوفى سواء يهودي أو مسيحي أو ملحد أو بوذي هترحم عليه وهصلي عليه صلاة المسلمين".