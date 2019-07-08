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وزير التموين: كل من تظلم على وقف بطاقته التموينية تم تشغيلها مرة أخرى

06:38 م الإثنين 08 يوليه 2019
وزير التموين: كل من تظلم على وقف بطاقته التموينية تم تشغيلها مرة أخرى

البطاقات التموينية

كتب- أحمد علي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم حذف استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية (مُسبقة الدفع) وأسلوب الممارسة من معايير تحديد مستحقى الدعم بعد ما كشفت عنه الممارسة الفعلية من مشكلات فى هذا المعيار.

وأضاف المصيلحى، أن كل من تظلم من وقف بطاقته التموينية تم تشغيلها مرة أخرى ومن لم يتظلم تم وقف بطاقته، مؤكدا أن باب التظلم مفتوح حتى الآن.

ولفت إلى وجود ظاهرة أخرى في "الأرياف"، وهي وجود أكثر من عداد كهرباء في نفس المنزل باسم شخص واحد، مشيرًا إلى أن هناك حالات تمت قبول التظلمات.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن وجود مثل هذه الحالات لا يعنى أن يتم إلغاء هذا المعيار، موضحا أن استهلاك الكهرباء هو أحد المعايير الجيدة فى تحديد مستحقى الدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل فى التظلمات.

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