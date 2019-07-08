الإسكان: استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة

كتب- محمد نصار:

أكد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة تنفيذاً للقانون، ولردع المخالفين، وللعمل على ظهور المدن الجديدة بالمظهر الحضاري الذي يليق بها، مشيراً إلى أنه تم شن عدة حملات لإزالة عدد من المخالفات ورفع الإشغالات بمدن القاهرة الجديدة، والعبور، وبدر.

وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الاثنين - أنه جارِ استكمال حملات الإزالات ورفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بجهاز المدينة،مؤكدا رفع جميع الإعلانات المخالفة بمحور مصطفى كامل، وإزالة الإشغالات بعدد من المناطق بالتجمع الأول.

وأشار إلى أن جهاز المدينة أعطى مهلة لأصحاب الوحدات المخالفة لرد الشيء إلى أصله قبل سحب تلك الوحدات، كما شن جهاز المدينة عدة حملات لرفع الإشغالات أمام المقاهي والمحال المخالفة.

من جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، إنه تم شن عدة حملات على المحال التجارية المخالفة والتي تعمل بدون تراخيص، وتم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمخالفات بالحي الثامن بالمدينة.

وأضاف أنه تم إصدار تكليفات لمتابعة قرارات الإزالات التي تم تنفيذها في الفترات السابقة لمنع عودة أصحابها للمخالفات مرة أخرى، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بشروط التراخيص التي أقرها جهاز المدينة، وذلك بمعاونة لجنة الإزالة والإدارات المعنية بالجهاز، كما تم إزالة عدد من المظاهر العشوائية للباعة الجائلين المفترشين للأرصفة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بالمدينة.

فيما أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة مكبرة بالمجاورتين الأولى والثانية بالحي الأول ورفع الإشغالات بتلك المناطق، وتنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات والمخالفات، مصدراً تكليفاته لمسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لمنع تكرار المخالفات، ولإزالة كافة المظاهر العشوائية بالمدينة.

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