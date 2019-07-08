البرلمان يوافق على منح مجلس المحامين الحالي 6 أشهر لتنفيذ القانون الجديد

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، على استحداث نص مادة بمشروع قانون نقابة المحامين، لمنح مجلس النقابة الحالي الذي يترأسه سامح عاشور صلاحيات تنفيذ أحكام القانون الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحامين.

وجاء نص المادة كالتالي: "يتولى مجلس النقابة الحالي، تنفيذ أحكام ما جاء بذلك القانون من أحكام وتنقية جداول القيد، وذلك خلال مدة ست شهور تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية، او حتى الانتهاء من تنقية جداول القيد بالنقابة، أيهما أقرب".