وزير التموين من البرلمان: "لا نستطيع تطبيق الدعم النقدي في التوقيت الحالي"

كتب- أحمد علي:

تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم السماح للأغنياء بمزاحمة الفقراء في الحصول على الدعم قائلاً: "والله ما هاسيب واحد غير مستحق موجود فى قاعدة بيانات المستفيدين من التموين".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بوزارة التموين.

وتساءل الوزير: "هل يعقل أن يتم مساواة من يركب السيارات الهامر وبي إم دبليو مع محدودي الدخل؟".

وأكد الوزير أن "نظام الدعم العيني الحالي غير كفء ولكن لا نستطيع تطبيق الدعم النقدي، في التوقيت الحالي"، مؤكدًا أن "هناك خطة للتحول الدعم النقدى المشروط".

وتابع: "الدعم العيني خطورته أن كفاءته ضعيفة لأنك تدعم مدخلات وليس المنتج النهائى وهو يسبب مشكلة اقتصادية حقيقة أما الدعم النقدي المشروط لضمان ضبط التضخم لأن المواطن على حصل على نقود، السلعة لن تكون متاحة ويرتفع التضخم بنسبة كبيرة".

وأشار الوزير إلى أن "وزاراته توفر شهريًا ٧٩ ألف طن و١٠٥ طن سكر، ويحصل عليها المستفيدين من البطاقات مجانًا"، لافتًا إلى أنه تم القضاء على تهريب السلع التموينية للسوق السوداء بسبب توحيد الأسعار.