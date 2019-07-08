رئيس "النواب": المجلس لا يغير أجندته وفقا للكتابات صحفية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يصدر تشريع لشخص واحد، وتوقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أى قانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، تعقيبا على النائب أحمد الشرقاوي، حول توقيت مناقشة قانون المحاماة.

وأضاف عبدالعال، ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماة، مؤكدًا، أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري أنعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة، والجميع أطلع على مشروع القانون، وبالتالي ليس لنا شأن بأي كتابات صحفية تشير إلى أن هناك هدف من إقراره حاليًا لصالح شخص ما.

وتابع: "قلت سابقا إن على المجلس ألا يغير أجندته وفقا للكتابات صحفية".

وأكد رئيس مجلس النواب: "نحن لا نشرع لأشخاص، ولكن نضع شروطًا عامة، ومن ينطبق عليه تلك الشروط يتقدم".

وكان النائب أحمد الشرقاوي، أبدى اعتراضه على مشروع قانون المحاماة، مشيرًا إلى ان توقيت إقراره يرتبط بشخص النقيب، من أجل الانتخابات المقبلة.

وأضاف "الشرقاوي"، أن القانون ليس مهم للمحامين فقط، بل لجميع المواطنين إنطلاقا من حق الدفاع عنهم، مشيرًا إلى أن المهنة تتطلب تعديلات اكثر بالقانون لصالح المواطنين وحق الدفاع عنهم.

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