  • عاجل:ثروت سويلم يتسلم مهام عمله باتحاد الكرة لتسيير الأعمال

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    الري: إزالة 13 حالة تعد على نهر النيل في كفر الشيخ والمنيا

    03:49 م الإثنين 08 يوليو 2019
    الري: إزالة 13 حالة تعد على نهر النيل في كفر الشيخ والمنيا

    إزالة تعديات على نهر النيل -أرشيفية

    كتب - أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الموارد المائية والري، متمثلة في قطاع حماية نهر النيل، اليوم الإثنين، عن إزالة "13 حالة مخالفة بمحافظتي " كفر الشيخ - المنيا"، ليصبح إجمالى المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 46.47 ألف حالة إزالة.

    وتستمر وزارة الموارد المائية والري، في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

    وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم، أنها ماضية في جهودها لإزالة جميع التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات".

    تعديات على نهر النيل وزارة الموارد المائية والري حملة إنقاذ نهر النيل

    الخبر التالى:

    مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المحاماة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان