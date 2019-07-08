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    مرتضى منصور: "أبو شقة" تعرض لضغوط للتنحي عن مناقشة قانون المحاماة

    03:45 م الإثنين 08 يوليو 2019
    مرتضى منصور: "أبو شقة" تعرض لضغوط للتنحي عن مناقشة قانون المحاماة

    مرتضى منصور

    كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

    قال النائب مرتضى منصور، إن قانون المحاماة الجديد، لم يتم إعداده من أجل تحقيق مصلحة شخص بعينه، لاسيما أن باب الانتخابات مفتوح أمام الجميع ومن يريد أن يكسبه أو ينزل ضده ينزل، قائلا: "من يريد إن يكسبه يواجه".

    وكشف "منصور"، خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، اليوم الاثنين، لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، أن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، تم الضغط عليه ليتنحى حتى يتوقف عن مناقشة القانون أو تأجيله.

    ​وأشار إلى أن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، أدرك المخطط، وتصدى له عندما أعلن رئاسته للجنة لمناقشاة قانون المحاماة، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة عيوبها أكثر من مميزاتها.

    مرتضى منصور قانون المحاماة مجلس النوب بهاء أبوشقة

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