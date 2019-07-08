عبدالعال: قيد المحامين "سداح مداح" والجميع لا يمارس المهنة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القيد في نقابة المحامين أصبح "سداح مداح"، والجميع لايمارس المهنة، مؤكدا ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في بداية مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون المحاماه.

وأضاف عبدالعال: "نريد ضبط القيد في نقابة المحامين، ولا نريد كلام دغدغة المشاعر، يوجد ٢٧ كلية حقوق في مصر، ويوجد كليات حقوق بها أستاذ واحد فقط، فنحن في حاجة لضبط الدراسة في كليات الحقوق، مؤكدًا أن في مصر ٧٥٠ ألف محامٍ، بينما في الاتحاد الأوروبي ١٠ آلاف محام.

وتابع: لايجوز أن يكون طالب أمس ومعاون نيابة أو محامي اليوم، بمجرد حصوله على ليسانس حقوق، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تعمل امتحانًا تحريريًا وشفويًا للخريجين قبل العمل بها.