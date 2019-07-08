أكثر الكلمات إنتشاراً

خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

عبدالعال: قيد المحامين "سداح مداح" والجميع لا يمارس المهنة

02:28 م الإثنين 08 يوليو 2019
عبدالعال: قيد المحامين "سداح مداح" والجميع لا يمارس المهنة

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القيد في نقابة المحامين أصبح "سداح مداح"، والجميع لايمارس المهنة، مؤكدا ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في بداية مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون المحاماه.

وأضاف عبدالعال: "نريد ضبط القيد في نقابة المحامين، ولا نريد كلام دغدغة المشاعر، يوجد ٢٧ كلية حقوق في مصر، ويوجد كليات حقوق بها أستاذ واحد فقط، فنحن في حاجة لضبط الدراسة في كليات الحقوق، مؤكدًا أن في مصر ٧٥٠ ألف محامٍ، بينما في الاتحاد الأوروبي ١٠ آلاف محام.

وتابع: لايجوز أن يكون طالب أمس ومعاون نيابة أو محامي اليوم، بمجرد حصوله على ليسانس حقوق، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تعمل امتحانًا تحريريًا وشفويًا للخريجين قبل العمل بها.

علي عبدالعال مجلس النواب نقابة المحامين قانون المحاماه

الخبر التالى:

"المالية": قانون المعاشات يستثمر أموال التأمينات بشكل آمن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان