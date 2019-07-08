​خريجو الأزهر بدمياط تعقد دورات تأهلية في اللغة الإنجليزية

كتب - محمود مصطفى:

عقدت المنظمة لخريجى الأزهر الشريف بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور اسماعيل عبدالرحمن، عدداً من الدورات التدريبية التأهيلية للأزهريين وغيرهم في المجالات العلمية والشرعية والتكنولوجيا واللغات، في إطار خطتها ودعمها لأعضاءها من طلاب وخريجي الأزهر الشريف.

وافتتح الدورات التدريبية التأهيلية في البرنامج الصيفي الشيخ وسيم متولى الأمين العام لفرع المنظمة، رئيس الادارة المركزية لمنطقة دمياط الازهريه، بقاعات التدريب بالمعهد الثانوى للبنين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها الاثنين، أن دورات تعلم تعلم اللغة الإنجليزية تهدف إلى إتقان مهارة النطق الصحيح للغة الانجليزيه مع التمييز بين اللهجة الامريكية والبريطانية، مشيرة إلى أن الدورة قبولا كبيراً من الحاضرين .