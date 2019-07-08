وزيرة البيئة: تملح ٣٢٪ من أراضي الدلتا

كتب- أحمد علي:

قالت وزارة البيئة، إن تكلفة التدهور البيئي في مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، وفقا لإحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة، ما أدى إلى تملح نحو 32% من أراضي الدلتا، و30% من أراضي الوادي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، وبمشاركة وزيرة البيئة، لعرض برنامج عمل الوزارة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك علي المناخ الاقتصادى والاستثمار ككل، وفقاً لخطة شاملة طويلة المدى وهي رؤية مصر 20/30.

وأكدت الوزيرة على أهمية ممارسة الأنشطة الإنسانية والاقتصادية دون استنزاف أو تدمير للموارد الطبيعية والعمل على الحفاظ عليها لهذا الجيل وللأجيال القادمة للاستفادة منها، وممارسة الأنشطة المختلفة بمراعاة الاستخدام الكفء، والذي يمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة مع صيانة الموارد والحفاظ عليها بل والعمل على تنميتها سعيا إلى الاستدامة.​