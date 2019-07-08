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عبدالعال يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي

02:21 م الإثنين 08 يوليه 2019
عبدالعال يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي

​ عبدالعال يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب الكندي المصري شريف سبعاوي، أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي.

حضر اللقاء وزيرة الهجرة والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البرلمان المصري والكندي، وتطرق اللقاء لبحث إمكانية استقبال وفد برلماني كندي بمصر العام المقبل.

وأعرب الدكتور علي عبدالعال، عن سعادته بانتخاب مصري عضوًا بالبرلمان الكندي، وقال إن المصريين في الخارج سفراء للدولة المصرية، وأن نجاحهم في عملهم بالخارج يعطي انطباعًا جيدًا عن مصر والمصريين.

علي عبدالعال مجلس النواب البرلمان الكندي

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