التنمية المحلية توقع اتفاقية اللامركزية بالصعيد مع الأمم المتحدة

كتب- محمد نصار:

وقعت وزارة التنمية المحلية اليوم والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية اتفاقية مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر .

​وحسب بيان، الاثنين، وقع البروتوكول كل من وزير التنمية المحلية وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي في مصر والسفيرة سهي الجندي ممثل وزارة الخارجية المصرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاتفاقية تساعد في تنمية القدرات المؤسسية لوزارة التنمية المحلية علي المستوي المركزي ومستويات الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة وتدعم المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة 2030 وتطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحلية وتطوير المؤشرات ونظم القياس وتطبيق طرق فعالة للتوسع في تطبيق اللامركزية إدارياً ومالياً واقتصادياً لإدارة عملية التنمية الشاملة في المحافظات المستهدفة بصعيد مصر مع توجيه اهتمام خاص لتنمية مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية .

وأوضح أن قانون المحليات الجديد والمودع حالياً بمجلس النواب يدعم اللامركزية وسيحدث نقلة نوعية في المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات علي التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين ، مشيراً إلي أهمية دمج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في إدارة التنمية الشاملة بالمحافظات .

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من القدارت الذاتية للمحافظات والقدرات البشرية بها لتغيير وجه المحليات موضحاً أنه يجري حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلي اكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملية بالمحليات وقال أن المركز نفذ 160 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالمحافظات وأننا طلبنا من المحافظات الاستفادة من المتدربين بالمركز لتأهيل القيادات الوسطي لتولي القيادة في مجال المحليات .

ولفت الوزير إلى أن اللامركزية حلم يتحقق في محافظات مصر وأن دستور مصر يحدد الاطار الزمني للانتقال التدريجي إلى اللامركزية وتتسق الاتفاقية الموقعة اليوم مع هذا الإلتزام الدستوري والتوجه الحالي للوزارة الذي انعكس في البرنامج الحكومي والخطة الاستراتيجية 2030 فيما يتعلق بأجندة اصلاح الوزارة والإدارة المحلية بما في ذلك زيادة استخدام الموارد المحلية ودعم فرص عمل محلياً .