محافظة القاهرة: حملات مكثفة لضبط الأسعار والسلع الفاسدة

كتب- محمد نصار:

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط (3840) لتر سولار داخل محطتي بنزين بالقطامية والروبيكي، جمع المسئولون عنها حصة السولار المخصصة لهم داخل براميل وجراكن بدون تصريح وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم .

وأشار إبراهيم فوزي العسقلاني، مدير مديرية التموين، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 1,5 طن سكر مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج و1900 كجم رنجة و1392 كجم لحوم و300 كجم دواجن و6 أطنان من الدقيق مجهول المصدر و900 علبة تونة و175 برطمان عسل زنة 166 كجم و7 أطنان أرز و150 عبوة شامبو و150 كجم كعك و300 جهاز ريسيفر غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية .

وذكر مدير مديرية التموين أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضر ضد صاحب أحد المطاعم بالمقطم لادارته بدون ترخيص وحيازته 1,920 طن دجاج منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .​