مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي: 150 مليون يورو منح لتطوير التعليم في مصر

كتب - محمود مصطفى:

قال مدير التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي، إبراهيم لافيا إن التعليم هو أساس النهضة والتقدم والرقي ويسهم في خلق قيم مجتمعية هامة تؤهل المجتمعات الأفريقية إلى مواجهة التحديات التي تمر بها القارة .

وأضاف في -كلمته خلال المؤتمر الدولي الـ​20 لقادة مؤسسات التعليم العالي، الذي بدأت فعالياته صباح الاثنين بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن استراتيجية عام 2063 والتي أقرها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الشراكة بين أوروبا والاتحاد الأفريقي، لتطوير التعليم العالي والفني، والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات، والتركيز على ضمان الجودة، والاعتراف بالمؤهلات والمهارات التي يمكن تبادلها بين الدول لاكتساب الخبرات .

وقال إن أجندة عام 2063 تركز على تطوير التعليم العالي لتمكين المرأة الأفريقية، وتعزيز التكامل القاري، مؤكدا أن هناك التزام قوي بين الاتحاد الأوروبي والأفريقي لتبادل الخبرات.

ولفت إلى دعم الاتحاد الأوروبى للتعليم العالي في القارة الأفريقية، وتطوير العديد من المناهج لتواكب التطورات التي حدثت في القارة الأوروبية، مؤكدا أنه يجب على الدول الأفريقية ان تقوم بتنفيذ هذه التطويرات وتبادل البعثات العلمية بما يتناسب مع بيئتها.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 150مليون يورو لتحسين التعليم، وتحقيق الازدهار للإسهام في تمكين المرأة، وتحسين مستوى الشباب .