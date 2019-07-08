"طاقة النواب" توافق على مادة إنشاء صندوق حماية الموارد الأحيائية

القاهرة- مصراوي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة المنشئة لصندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها بالجهاز القومي، لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.

وحسب المادة التي وافقت عليها اللجنة، يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص، وكذلك مصاريف المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الأحيائية والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محليًا ودوليًا، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه مصري، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

كما تؤول للصندوق - وفقا للمادة- مقابل رسوم إصدار التراخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة، لاستخدامات الموارد أو المعارف، ويتم الاتفاق على هذه النسبة، بالتفاوض بين صاحب الترخيص والجهاز بمشاركة المجتمع المحلي المعني.

ووفقا للمادة تعتبر أموال الصندوق أموال عامة، وتُخصص موارده للصرف منها في تحقيق أغراضه، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.