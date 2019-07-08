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وصول العبد والمحرصاوي وسفراء دول أفريقية لمركز الأزهر لحضور مؤتمر "استراتيجية التعليم العالي"

09:29 ص الإثنين 08 يوليو 2019
وصول العبد والمحرصاوي وسفراء دول أفريقية لمركز الأزهر لحضور مؤتمر "استراتيجية التعليم العالي"

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب - محمود مصطفى:

وصل صباح الاثنين، إلى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، وسفراء بعض الدول الأفريقية، استعدادًا لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي " قادة التعليم العالي في أفريقيا".

ويعقد المؤتمر الذي تنظمه جامعة الأزهر لمدة 5 أيام، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحضر المؤتمر أكثر من 300 شخصية على مستوى العالم، ووفود وشخصيات ورؤساء جامعات من قارة أفريقيا.

محمد المحرصاوي أسامة العبد مجلس النواب مركز الأزهر مدينة نصر

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