السيسي يترأس اليوم قمة تنسيقية بمشاركة زعماء الدول والتكتلات الأفريقية

نيامي- (أ ش أ):

يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قمة تنسيقية في عاصمة النيجر، بمشاركة زعماء الدول الأفريقية ورؤساء التكتلات الأفريقية ومن بينها الكوميسا و"مجموعة شرق إفريقيا" و"ايكواس"، و"السادك"، ومجموعة التنمية "الإيجاد"، بالإضافة إلى مجموعتي "اتحاد المغرب العربي" و"الساحل والصحراء" لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم إطلاقها في القمة الأفريقية الاستثنائية اليوم.

وستطرح التكتلات الاقتصادية الأفريقية رؤيتها تجاه تنفيذ الاتفاقية القارية التي وقعتها 54 دولة ودخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بالإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ووصفها بأنها "لحظة تاريخية" في تاريخ القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميًا يعد بمثابة خطوة مهمة، على طريق تحقيق الأهداف الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مشيرًا إلى أن السريان السريع لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يعد مصدر اعتزاز كبير للقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعد وسيلة فعالة لتعزيز التصنيع والاندماج مع الأهداف والطموحات الواردة في أجندة 2063.​