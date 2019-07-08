حدث ليلا| أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها.. ومفاجأة في غرق "مركب الدقي"

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- بالفيديو- كلمة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة الأفريقية الاستثنائية في النيجر، أمس الأحد.

ء- على مساحة 65 فدانًا.. إنشاء أكبر ورشة لصيانة المترو بالشرق الأوسط

أعلن المهندس عزت عبدالقوي، مدير ورشة الخط الثالث بمترو الانفاق، إنشاء أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط.

- "وشي موقعش".. ريهام سعيد توجه رسالة جديدة إلى جمهورها (صورة)

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الاثنين، صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

- رسميًا.. بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

تبدأ وزارة الطيران المدني، التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الجديد الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

- مسؤول بـ"حماية النيل" يكشف مفاجأة حول غرق عوامة الدقي (صور)

كشف مسؤول بقطاع حماية النيل التابع لوزارة الري، سبب غرق عوامة الدقي بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، موضحًا أنه بالانتقال إلى الموقع وهو عبارة عن مرسى سياحي باسم "روبي تيوزداي"، اتضح انتهاء ترخيصها منذ عام 2016 ولم يتم تجديده.

- بعد "قرار اليورانيوم".. هل ينسحب شركاء إيران الأوروبيين من الاتفاق النووي؟

في خطوة هي الأكثر تحديًا، أعلنت إيران رسميًا تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، خلال مؤتمر صحفي قال فيه نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عرقجي، أن طهران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب.

- وصفه بأنه "غير كفء".. ترامب يرد على السفير البريطاني

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، السفير البريطاني في واشنطن كيم داروتش، بعد أن وصفه السفير بأنه "أخرق" و"غير كفء" في سلسلة من المذكرات مسربة تعود لعام 2017.

- ترامب: من الأفضل لإيران أن تحذر بعد زيادة تخصيب اليورانيوم

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرًا إلى إيران، أمس الأحد، بعد أن أعلنت أنها ستتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم التي حددتها الاتفاقية النووية لعام 2015.

- مقتل 13 مدنيا في غارة جوية استهدفت "داعش" في نيجيريا

أفاد سكّان ومصدر أمني في نيجيريا، بأنّ 13 مدنيًّا على الأقلّ قُتلوا في غارة جوّية تزامنًا مع تصدّي الجيش النيجيري لهجوم شنّته جماعة مسلحة في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد.

- قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 3 مقدسيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مصلى ومنطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.