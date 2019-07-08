"المشكلة انتهت".. أول رد من جهاز حدائق أكتوبر على غرق "دار مصر" (صور)

كتب- محمد نصار:

تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، يظهر غرق عدد من الشوارع في كمباوند "دار مصر" بمنطقة حدائق 6 أكتوبر، قائلين إن هناك شبهة فساد في التعاقد مع الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية.

وقال المهندس محسن يسري، معاون رئيس جهاز حدائق 6 أكتوبر، إنه لا يوجد أي فساد في الأمر أو مخالفات لمعايير الأعمال التي جرى تنفيذها في إطار البنية التحتية للمنطقة، سواء مياه أو صرف صحي أو كهرباء أو غيرها.

وأضاف يسري، في أول رد للجهاز على الواقعة لـ"مصراوي"، أن الواقعة بدأت في تمام الساعة 5:30 صباح يوم الجمعة الماضي، بعد انفجار ماسورة مياه على خط قطر 400 مم، مؤكدًا أن الانفجار كان نتيجة زيادة ضغط المياه.

وأوضح معاون رئيس الجهاز، أنه في تمام الساعة الثانية ظهر الجمعة تم الانتهاء من إصلاح المشكلة بالكامل، وفي تمام الساعة 2:45 تم إعادة توصيل المياه لـ4 عمارات فقط -كانت المياه انقطعت عنها خلال عملية إصلاح العطل- مشيرًا إلى أن باقي العمارات لم تتأثر مطلقًا بالكسر.

كما أشار المهندس محسن يسري، إلى أنه تم شفط المياه المتراكمة في الشارع بشكل عاجل من قبل جهاز المدينة، والعمل على إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من إصلاح العطل، وذلك من أعمال تطهير للشوارع ونظافتها وتجديد بعض البردورات على جانبي الشارع في الأجزاء المتضررة.​