جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر قادة المستقبل لتطوير العقل المصري

كتب- محمد قاسم:

تواصل جامعة القاهرة، فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلابها الذي تنظمه في نسخته الثالثة، تحت عنوان "تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وشهدت قاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، الأحد 7 يوليو، حواراً مفتوحًا مع الإعلامي أحمد سالم، حول " دور المؤسسات الإعلامية في مشروع تطوير العقل المصري"، وبحضور الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، والدكتور مجدي عمر منسق الأنشطة الطلابية، والطلاب.

وقال الإعلامي أحمد سالم، إن تطوير العقل المصري لا يرتبط بمنهج معين، ولكنه يرتبط بالقناعة بضرورة إيجاد اللغة المناسبة لهذا الجيل من الشباب، موضحًا ضرورة تشكيل وعي الشباب بندوات ثقافية وحفلات فنية تسهم في تطوير العقل في مواجهة الإرهاب والإحباط مع ترسيخ قيم الانتماء للدولة الوطنية لدي الشباب.

وأضاف أحمد سالم، أن تطوير العقل المصري يرتبط بالبحث عن المعلومة الصحيحة وتحليلها وتحكيم العقل بشأنها قبل إصدار الأحكام.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله التطاوي، إن جامعة القاهرة أطلقت مقرر التفكير النقدي لطلابها، وهو يُعد وسيلة لتغير طرق تفكير الطلاب واتباع المنهج العلمي في التفكير، مؤكداً ضرورة قبول فكرة تعدد الصواب والتنوع وقبول الآراء الأخرى، قائلاً: " نحن نتعامل مع نسبي ولكن الدين وحده هو المطلق ويمثل حماية للعقل البشري من الشطط لأن ديننا هو دين عقل".

في سياق متصل، تواصل جامعة القاهرة فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلابها وتستضيف الاثنين 8 يوليو، الكاتب الصحفي أحمد رفعت في حوار مع الطلاب بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الساعة 11.30 صباحاً، كما تستضيف الكاتب الصحفي عبد السلام فاروق يوم الثلاثاء 9 يوليو بقاعة أحمد لطفي السيد في الساعة 12 ظهراً، وذلك في حوارات مفتوحة حول دور المؤسسات الإعلامية في مشروع تطوير العقل المصري.

يذكر أن معسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة تنظمه الجامعة برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ويتضمن سلسلة لقاءات بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، ويشمل 6 أفواج يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الأسطوري والخرافي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.