إعلاميون ولاعبو كرة قدم سابقون في اللجنة الرياضة لحزب الوفد

كتبت - ميرا إبراهيم:

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قراراً بتعيين اللجنة الرياضية النوعية المتخصص بالحزب وجاءت على النحو التالي:

المهندس خالد مرتجي رئيسًا شرفيًا، وعباس حزين رئيسًا، والدكتور عبدالطيف صبحي نائبًا للرئيس، المعلق الرياضي محمد الإتربي مقررًا للجنة.

كما تضمن القرار تشكيل اللجنة بعضوية كل من الإعلامي عبداللطيف الوتيدي، ووليد مهدي المنسق العام لمنتخب مصر الأسبق، ونجوم منتخب مصر السابقين هشام يكن، وعبدالواحد السيد، وعمرو زكي، بالإضافة إلى إكرامي يسري لاعب المصري البورسعيدي الأسبق، والكتاب الصحفيين محمد عماد يونس، وأكرم عبد الغني، وحسام الغرباوي، ومحمد اللاهوني، وكريم عبد المحسن، وعبد الرحمن أبو هاشم، سارة ناجي.

وشمل القرار أيضا تعيين كل من المعلق الرياضي هاني خطاب، والمدربين بعدد من الأندية المختلفة خالد زهران، ، وسعيد يوسف، وعماد مجدي، وعابد فؤاد.

وتعيين صالح السيد، وأحمد محمد سويلم ، ومحمد الشرقاوي، ويوسف عبد الغني، ومختار سليمان، وإسماعيل حسني، وخالد وجيه، وهدير جمعة.