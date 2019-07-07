افتتاح ملتقى الكاريكاتير السادس في قصر الأمير طاز (صور)

كتب- محمد عاطف:

انطلقت فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، الذي ينظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بقصر الأمير طاز، اليوم الأحد، بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والفنان فوزي مرسي قومسير الملتقى، ومشاركة نحو 420 عملًا فنيًا.

ويشهد الملتقى هذه الدورة، زخمًا كبيرًا ويتمثل المحور الرئيسي به هذا العام في مصطلح "الثقافة". ويشارك في تنظيمه عدد من قطاعات الثقافة والآثار والتعليم وهي: قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع صندوق التنمية الثقافية، كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك بمُشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية حيث تحل الكويت ضيف شرف المُلتقى في دورته السادسة.

يشارك في الملتقى نحو 345 فنانًا من 71 دولة عربية وأجنبية، وتحل دولة الكويت ضيف شرف الملتقى، ويُشارك به العديد من الدول العربية والأوروبية هي سوريا، ليبيا، السعودية، العراق، البحرين، المغرب، المكسيك، أوكرانيا، بولندا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، النمسا، اليونان، البرازيل، كولومبيا، روسيا، اليابان، الهند، والصين ويستمر حتي 21 يوليو الجاري.

يرأس الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، ويشارك في تنظيمه الفنانون، خالد المرصفي، وعمر صديق، ومنى إبراهيم، ومروة إبراهيم.